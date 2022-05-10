قتل والدته خلال أدائها الصلاة... إليكم التفاصيل! (فيديو)

في التفاصيل، طعن الشاب ه.س والدته بـ7 طعنات سكين في رقبتها ورأسها أثناء أدائها الصلاة في منزلها في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية اللبنانية ليفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.

وألقي القبض على الشاب وسُلّم إلى القوى الأمنية اللبنانية لمباشرة التحقيقات بملابسات الجريمة.



ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر This is a Twitter Status — ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020) جريمة في الشياح تهز المنطقة.

الشاب "هادي" يطعن والدته في رأسها ورقبتها.

ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر pic.twitter.com/aG3ize5hBi — ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020) May 9, 2022 الشاب "هادي" يطعن والدته في رأسها ورقبتها.ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر This is a Twitter Status — ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020)