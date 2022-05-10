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انت الان تتابع خبر قتل والدته خلال أدائها الصلاة... إليكم التفاصيل! (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جريمة مروّعة هزّت الشارع اللبناني: سيّدة قُتلت على يد فلذة كبدها.
في التفاصيل، طعن الشاب ه.س والدته بـ7 طعنات سكين في رقبتها ورأسها أثناء أدائها الصلاة في منزلها في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية اللبنانية ليفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.
وألقي القبض على الشاب وسُلّم إلى القوى الأمنية اللبنانية لمباشرة التحقيقات بملابسات الجريمة.
الشاب "هادي" يطعن والدته في رأسها ورقبتها.
ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر This is a Twitter Status — ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020)
ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر This is a Twitter Status — ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020)
جريمة في الشياح تهز المنطقة.— ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020) May 9, 2022
الشاب "هادي" يطعن والدته في رأسها ورقبتها.
ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر pic.twitter.com/aG3ize5hBi
وبيّنت المعلومات الأوّلية أن الشاب يعاني من الفصام وهو مرض نفسيّ وأن والدته عرضته على رجل دين لكنّ حاله لم تتحسّن.