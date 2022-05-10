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قتل والدته خلال أدائها الصلاة... إليكم التفاصيل! (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - جريمة مروّعة هزّت الشارع اللبناني: سيّدة قُتلت على يد فلذة كبدها.

في التفاصيل، طعن الشاب ه.س والدته بـ7 طعنات سكين في رقبتها ورأسها أثناء أدائها الصلاة في منزلها في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية اللبنانية ليفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.

وألقي القبض على الشاب وسُلّم إلى القوى الأمنية اللبنانية لمباشرة التحقيقات بملابسات الجريمة.

  الشاب "هادي" يطعن والدته في رأسها ورقبتها.
ويظهر في الفيديو فاقداً للسيطرة على نفسه و عقله. تخت تأثير نوع من المخدر This is a Twitter Status — ويكيليكس لبنان (@lebanese1_2020)

 

وبيّنت المعلومات الأوّلية أن الشاب يعاني من الفصام وهو مرض نفسيّ وأن والدته عرضته على رجل دين لكنّ حاله لم تتحسّن.

 

 

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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