انت الان تتابع خبر حرب تغريدات بين أصالة نصري ومي العيدان.. وفجر السعيد تشارك والان مع التفاصيل

بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا🙏🏼 https://t.co/vgX4XTTjwO — Assala (@AssalaOfficial) May 7, 2022

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل فقد أعادت أصالة نشر تغريدة سابقة كانت قد ردت خلالها على أحدهم عندما كتب: "عند كل درجة من درجات النجاح، ستجد كلباً في انتظارك !" لتعلق أصالة بالقول :"بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا".— Assala (@AssalaOfficial)ويبدو أن تعليق أصالة على هذه التغريدة استفز الممثلة الكويتية مي العيدان التي أعادت نشر ما كتبته أصالة عبر حسابها في إنستغرام، موجهة حديثها لأصالة بشكل مباشر، بأنها صدقت بهذا التعبير وأن ما كتبته يذكرها بإحدى السيدات التي تشبه الخفاش، ويوجد في كل محطة من حياتها رجل من جنسية مختلفة، تقوم باستغلاله ورميه بعد ذلك، وأن هذه السيدة تتقن تمثيل دور الضحية وتدعي تعرضها للخيانة وتقوم بحياكة قصص درامية حولها، وهو ما اعتبره معظم المعلقين إشارة إلى المطربة السورية التي تزوجت لأكثر من مرة من جنسيات مختلفة.

ولم يقف السجال وتبادل التهم عند هذا الحد، لتغرد اصالة من جديد بمقطع من أغنيتها "شكراً" معلقة عليه بأنها لولا هجوم بعض الأشخاص عليها طيلة الوقت لما استطاعت الاستمرار بمسيرتها الفنية وكتبت: "اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده".



ولم تغلق هذه التغريدة باب المناكفات وتبادل التهم كما ظن البعض، فعادت العيدان لترد عليها بأن الأصنام أحاطت بالكعبة آلاف السنين وكان العرب يعبدونها، ولكن هذا الأمر لا يشير إطلاقاً بأن هذا هو الصواب، ولاحقاً تم تكسير هذه الأصنام.كما وجهت العيدان اتهاماً لأصالة بأن غناءها وصوتها تسبب لها بأمراض في أذنها.

تغريدة أصالة الأولى لم تستفز العيدان وحدها، وعلى ما يبدو فقد تأذت منها مواطنتها الإعلامية فجر السعيد فقامت على الفور بتوجيه سؤال مباشراً لأصالة عبر تويتر إن كانت تقصدها بهذه التغريدة، فإذا كان الأمر كذلك فهي جاهزة للرد أما إن كانت أصالة لا تعنيها فستقوم بتمرير الأمر وعدم التعليق عليه.



وبعد انتظار لعدة ساعات وعدم ورود أي إجابة من قبل أصالة على سؤال السعيد أعادت الأخيرة التغريد بذات الموضوع معتبرةً أن ما قامت به أصالة لا ينم عن شجاعة وأنها -أي فجر-عندما تريد انتقاد أحد تذكره باسمه مباشرة وليس بالتلميح كما فعلت المطربة السورية.