المرور تعلن فتح طريق مغلق في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم فتح الطريق المغلق، الجسر العنكبوتي نزلة بغداد الجديدة باتجاه الشارع المحاذي لمركز شرطة بغداد الجديدة (منطقة الف دار)".

وأشارت إلى أن "الدعامات الكونكريتية تم رفعها من الطريق"، موضحةً أن ذلك جاء "تنفيذاً للأمر الديواني رقم 178 لسنة 2021".

