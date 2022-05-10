الفصائل الفلسطينية ترفع حالة التأهب.. تزامناً مع مناورة للجيش الإسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة مساء أمس الإثنين، عن رفع حالة التأهب تزامناً مع مناورة واسعة للجيش الإسرائيلي.



وأفاد بيان صدر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بأنه سيتم "رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو (إسرائيل) عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها (عربات النار)".

وأضاف البيان أن "الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو، تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقة ضد أبناء شعبنا".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم انطلاق مناورة عسكرية تحت اسم "عربات النار" على أن تستغرق شهرا كاملا وتحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع بمشاركة القوات النظامية والاحتياط من كافة القيادات والهيئات ووحدات الجيش.

وقُتل 50 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس منذ مطلع العام الجاري في ظل تصاعد حوادث التوتر التي تضمنت سلسلة هجمات فلسطينية فردية خلفت مقتل 19 إسرائيلياً منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.