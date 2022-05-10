شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 3475 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن بر الصين الرئيسي سجل 3475 إصابة جديدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو أيار، منها 357‬ إصابة ظهرت عليها أعراض و3118 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 4333 إصابة جديدة منها 415 ظهرت عليها أعراض و3918 بدون أعراض.

كما سجلت الصين ست وفيات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5191 وفاة. والوفيات الست مسجلة في شنغهاي، التي تشهد أكبر تفش للفيروس في الصين.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل 220397 إصابة حتى التاسع من مايو أيار.