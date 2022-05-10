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رئيس كوريا الجنوبية الجديد يؤدي اليمين الدستوري

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الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء في مراسم احتفالية أمام البرلمان في سول.

وأدى المدعي العام السابق 61/ عاما/ اليمين الدستورية أمام آلاف الأشخاص.

وفاز يون، وهو محافظ، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 آذار/مارس بهامش ضئيل للغاية، ضد مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، لي جاي ميونج.

وسيقضي يون فترة ولاية مدتها خمس سنوات وسيخلف مون جاي إن الذي شارك أيضا في مراسم أداء اليمين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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