الرئيس بايدن يفعل قانوناً من الحرب العالمية لمساعدة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين بحضور صحافيين قانوناً يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مفعّلاً بذلك آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.



وقال بايدن إن القانون الذي وقّعه في المكتب البيضاوي يرمي إلى مساعدة الأوكرانيين في "القتال دفاعاً عن بلادهم وديموقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية التي يشنّها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأقر سيّد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعماً لأوكرانيا، لكنّه أكد أن "الرضوخ للعدوان كلفته أكبر".

وأشار البيت الأبيض إلى أن القانون المستند إلى برنامج يعود تاريخه إلى زمن الحرب العالمية الثانية والذي كان يرمي إلى مساعدة أوروبا في مقاومة هتلر "حظي بتأييد شبه كامل في الكونغرس" الأمريكي ولم يعارضه سوى عشرة نواب.

كذلك أشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن إصدار القانون جاء في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في العام 1945.

ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، قدّمت إدارة بايدن دعماً عسكرياً لكييف بنحو 3,8 مليارات دولار.