الديمقراطيون بأمريكا يقترحون دعم أوكرانيا.. بـ40 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مصدران مطلعان الإثنين، إن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي وافقوا على اقتراح بتقديم 39.8 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهو ما يتجاوز ما طلبه الرئيس جو بايدن الشهر الماضي البالغ 33 مليار دولار.



وذكر المصدران أن مجلس النواب قد يصوت على الخطة الثلاثاء على أقرب تقدير.

وأضافا أن اقتراح تمويل إضافي متعلق بكوفيد-19، والذي أراد بعض الديمقراطيين دمجه مع مشروع قانون تمويل أوكرانيا الطارئ، سيتم النظر فيه بشكل منفصل الآن.

كان بايدن قد طلب في 28 أبريل (نيسان) من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 20 مليار دولار مساعدات العسكرية.

وقال المصدران، إن الاقتراح الجديد يشمل 3.4 مليار دولار إضافية للمساعدات العسكرية و3.4 مليار دولار مساعدات إنسانية.