نحو 100 مدني ما زالوا داخل مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لا يزال نحو 100 مدني داخل مصنع آزوفستال المحاصر للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقاً للإدارة الإقليمية.



وقال رئيس الإدارة الإقليمية بافلو كيريلينكو مساء الإثنين، إن المدنيين ما زالوا في المصنع بالإضافة إلى 100 ألف شخص ما زالوا في المدينة الساحلية المتضررة بشدة.

وأضاف في تعليقات نقلتها صحيفة أوكراينسكا برافدا أنه "من الصعب تحديد من منهم يريد مغادرة المدينة".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في مطلع الأسبوع إن جميع النساء والأطفال والمسنين المدنيين غادروا مصنع الصلب.

وتصمد الوحدات الأوكرانية في مصنع آزوفستال للدفاع ضد الهجمات الروسية.