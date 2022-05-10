الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على "شبكة مالية لتنظيم داعش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فرضت واشنطن، الإثنين، عقوبات على شبكة من 5 أفراد يساعدون في تسهيل تمويل تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنهم "يعملون في إندونيسيا وسوريا وتركيا لدعم أعضاء الجماعة الإرهابية، في سوريا".

واتهمت الخزانة الأمريكية، في بيان، هؤلاء بلعب دور رئيسي في تسهيل سفر المتشددين إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها تنظيم داعش، وإجراء تحويلات مالية لدعم جهود التنظيم في مخيمات النازحين في سوريا.

وقالت الوزارة إن الشبكة تجمع الأموال في إندونيسيا وتركيا "واستخدمت بعضها لدفع تكاليف تهريب أطفال من المخيمات وتسليمهم لعناصر داعش الأجانب كمجندين محتملين".

وقال برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان، إن "الولايات المتحدة، في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، ملتزمة بحرمان التنظيم من القدرة على جمع ونقل الأموال عبر أنظمة قضائية متعددة".

واستهدف الإجراء الذي اتخذ، الإثنين، كلا من "دوي داهليا سوسانتي، ورودي هريادي، وآري كارديان، ومحمد داندي أديجونا، وديني رمضاني، ويقضي بتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة كما يحظر على الأمريكيين بصفة عامة التعامل معهم.