واشنطن تؤكد أنها تعتمد على الدور المصري المحوري في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية بدور مصر المحوري بالمنطقة.



وقال الفريق أول مايكل كوريلا إن الولايات المتحدة تعتمد على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بالقاهرة.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن قائد المنطقة المركزية الأمريكية أكد اعتماد بلاده على الدور المصري الفاعل والمحوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للرئيس السيسي لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة المهمة من العالم.

وأكد الرئيس المصري أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة.

ولفت إلى أن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بالشرق الأوسط.