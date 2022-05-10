وزير الخارجية المغربي: هناك تطابق في وجهات النظر مع مصر بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين، إن بلاده تدعم جميع إجراءات مصر لحماية أمنها واستقرارها.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يزور الرباط في الوقت الحالي.

وقال بوريطة "ندعم جميع إجراءات مصر لحماية أمنها واستقرارها".

وأضاف "هناك تطابق في وجهات النظر مع مصر بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين".

ومضى قائلا "اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمغرب في كل المجالات خلال الفترة المقبلة".

فيما قال وزير الخارجية المصري "عازمون على تفعيل آليات التشاور السياسي واللجنة الاقتصادية مع المغرب".

وتابع "نعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات وحماية مصالحنا".

وأضاف "نواجه ظروفًا وتطورات دولية لها أثر بالغ على الأمن الغذائي".