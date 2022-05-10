الرئيس الفرنسي: قررنا عقد مؤتمر في يونيو المقبل لإزالة الحواجز أمام انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول الاتحاد قررت عقد مؤتمر في يونيو/حزيران المقبل لإزالة الحواجز أمام انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.



وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني "سنواصل تكثيف العقوبات ضد روسيا وسنتخذ قرارات مهمة في الاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن".

وقال الرئيس الفرنسي إن الحرب الروسية على أوكرانيا تمس شعوبنا وعمق قارتنا وجعلتنا نقف إلى جانب بعضنا البعض.

وكشف أن دول الاتحاد ستواصل تكثيف العقوبات ضد روسيا وستتخذ قرارات مهمة في الاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

وأضاف ماكرون قائلا: "سنتحدث مع الرئيس الصيني خلال الساعات القادمة وسنواصل التنسيق بشأن العلاقات الأوروبية الصينية".

وشدد على ضرورة الإسراع في خفض تبعيتنا على الطاقة الروسية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ورأى الرئيس الفرنسي أن أوكرانيا قد تواجه مسارًا طويلًا من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يمتد لأشهر أو ربما عقود.

وتابع ماكرون قائلا: "علينا العمل من أجل تجنب حرب جديدة في أوروبا"، موضحا أنه بإمكان بريطانيا الانضمام إلى أي منظمة سياسية أوروبية مقبلة.

من جانبه، طالب المستشار الألماني أولاف شولتز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وأن تسحب روسيا قواتها فورًا.

وشدد على ضرورة استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى نتائج إيجابية.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه جيش قوي يمكنه الدفاع عن أوروبا.

وكشف أنه برلين تقدم مساعدات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا لأول مرة منذ عقود طويلة.