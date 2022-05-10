الأمم المتّحدة ترجّح بنسبة 48% أن يتجاوز احترار الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية خلال 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجهت الأمم المتحدة رسالة صادمة بشأن التغير المناخي، وتداعياته خلال السنوات المقبلة على كوكب الأرض، ما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة خطر الاحترار.



حذّرت الأمم المتّحدة من أنّ هناك احتمالا بنسبة 48% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة حرارة الأرض خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة إلى 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كان عليه معدّل حرارة سطح الكوكب قبل الحقبة الصناعية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تحديث مناخي إنّ هناك "احتمالاً بنسبة 48% بأن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية مؤقتاً إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، في سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، ويتزايد هذا الاحتمال مع مرور الوقت".