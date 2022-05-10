لدعم أوكرانيا.. نداء من إدارة بايدن للكونغرس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ 16 دقيقة

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نداء عاجلا إلى الكونجرس لإقرار تمويل إضافي سريع لأوكرانيا بحلول 19 مايو أيار، قائلة إنه أمر بالغ الأهمية لقدرة واشنطن على ضمان استمرار تدفق المساعدات الأمنية إلى كييف.

وقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الطلب في رسائل مشتركة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية كيفين مكارثي ورؤساء العديد من اللجان الرئيسية في الكونجرس.

وقالت الإدارة في الرسائل التي حصلت عليها رويترز إن لديها 100 مليون دولار فقط يمكن الاعتماد عليها بموجب سلطة تمكن الرئيس من السماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة.

وجاء في الرسائل “نحن بحاجة لمساعدتكم…نتوقع استنفاد هذه السلطة في موعد أقصاه 19 مايو 2022”.

وأضاف: “سنحتاج إلى اعتمادات إضافية بحلول ذلك التاريخ – بما في ذلك الإذن بعمليات سحب إضافية – إذا أردنا مواصلة مساعدتنا الأمنية بالوتيرة الحالية”.

وكان مصدران مطلعان ذكرا يوم الاثنين أن الديمقراطيين في الكونجرس وافقوا على اقتراح بتقديم 39.8 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، وهو ما يتجاوز ما طلبه بايدن الشهر الماضي وهو 33 مليار دولار.

وذكر المصدران أن مجلس النواب قد يصوت على الخطة اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير.