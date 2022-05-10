شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. 49 ألف إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاودت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية الارتفاع مرة أخرى إلى أعلى من 40 ألفا ، اليوم الثلاثاء، وسط تخفيف الحكومة لقيود مكافحة الفيروس بهدف إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي لما قبل الجائحة.

وأضافت البلاد 49 ألفا و933 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 23 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 17 مليونا و614 ألفا و895 إصابة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 62 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و462 وفاة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 398 حالة، بانخفاض عن 421 حالة في اليوم السابق.