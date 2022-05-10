شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب شمال بابوا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر شمال بابوا غينيا الجديدة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة لورينغاو وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.