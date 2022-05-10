عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية وتركيا.. مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 10 مايو 2022

الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الإثنين، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن جاويش أوغلو ونظيره السعودي تطرقا إلى الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز العلاقات الثنائية.

بدورها أفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين استعرض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفق البيان السعودي.

وبعد أيام من زيارته للسعودية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات، مطلع الشهر الجاري، أن العلاقات بين أنقرة والرياض سترتقي إلى مستوى متميز جدا في مختلف المجالات.

وثمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته التاريخية للمملكة العربية السعودية قائلا: "نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا".

وتابع: "نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا".

وأكد أن بلاده تقف ضد جميع أنواع الإرهاب، وقال نولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب.

والزيارة كانت الأولى لأردوغان للمملكة منذ 2017، بعد فترة فتور بين البلدين استمرت عدة سنوات.