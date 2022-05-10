شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوقع قانونا يسهل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا يٌسهّل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية.

وأضاف بايدن: "أًوقّع على مشروع قانون يوفر أداة أخرى مهمة في جهودنا لدعم حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في معركتهم للدفاع عن بلدهم وديمقراطيتهم ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الوحشية. إنها وحشية".

وأضاف بايدن أن "تكلفة المعركة ليست رخيصة، لكن الرضوخ للعدوان أكثر تكلفة".

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على دعمها "معركة بلاده من أجل حريتنا ومستقبلنا"، متحدثا عن "خطوة تاريخية".

ويسمح القانون لإدارة بايدن إعارة أو تأجير معدات عسكرية إلى أوكرانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية المتضررة من النزاع حتى السنة المالية 2023 وإعفاء الإدارة من بعض الأحكام التي تنطبق عادة.

وأقر الكونجرس الأمريكي قانونا مماثلا للإعارة والتأجير في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية.

ومنذ بداية الحرب، تعهدت الولايات المتحدة أو سلمت أوكرانيا بالفعل أسلحة وذخائر تزيد قيمتها على 7ر3 مليار دولار.

وأقر الكونجرس الأمريكي ميزانية في مارس تخصص 6ر13 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر.

كما طلب بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، من بينهم 20 مليار دولار للمساعدات العسكرية.