شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في خروج قطار عن مساره بالنمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص حتفه وأصيب عدد آخر بعدما خرج قطار عن مساره قرب العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت السلطات إن عربتين انقلبتا في منطقة "مودلينج"، جنوب العاصمة مساء اليوم الاثنين. وأفاد الصليب الأحمر بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

كما أصيب تسعة أشخاص آخرين بينما تم نقل نحو 100 راكب لم يصابوا بأذى إلى مركز للتخفيف من أثار الكوارث. وتم نشر أربع مروحيات للمساعدة في إنقاذ الضحايا. ولم ترد بعد معلومات عن سبب وقوع الحادث.