شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم الحل اليمني وتناقش إنجاح الهدنة الأممية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة دعمها الجهود الدولية بالتوصل لحلٍّ سياسي يمني، إلى جانب مناقشتها سبل إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة؛ وتهدف لوقف إطلاق نار دائم وشامل باليمن الشقيق.

والتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في الرياض، أمس الإثنين، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة جهود الأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل لحلٍّ سياسي شامل في اليمن، كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة؛ بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق التنمية والسلم للشعب اليمني.

وخلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، استعرض الحجرف وغروندبرغ، أبرز الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن، متمثلةً بالهدنة، ومخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية، التي عقدت مؤخرا برعاية مجلس التعاون، وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.