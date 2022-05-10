شكرا لقرائتكم خبر عن فتفت: نخوض الانتخابات لاستعادة سيادة لبنان.. ونزع سلاح «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان النائب السابق أحمد فتفت، أن الانتخابات هي لاستعادة السيادة وهي أمر مهم في اللعبة السياسية اللبنانية، ولكن إن لم نجد حلا للمشكلة السيادية ومشكلة السلاح غير الشرعي نكون موهومين بأي تطور جدي في لبنان، وقال في تصريحات لـ«اليوم»: نحتاج إلى دولة وفي ظل السلاح غير الشرعي لا وجود لدولة حقيقية. وشدد السياسي اللبناني على لأن حزب الله اجتاح بيروت عام 2008 وفرض معادلة اسمها الثلث المعطل منذ ذلك الحين.

وقال فتفت: «لدى الانتخابات عدة تشعبات، الأولى لها علاقة بالمشاركة، فمن الواضح أن لدى الناس إحساسا كبيرا جدا بالمسؤولية في هذه المرحلة، ومن الواضح من نسب المشاركة في الخارج، بالطبع نسبة 60 % ليست كافية ولكن عندما نعلم مدى العراقيل التي وضعتها وزارة الخارجية والإشكاليات الأخرى نفهم عندها نسبة المشاركة».

المشكلة السيادية

وأضاف: «الأمر الآخر، هنالك الموضوع السيادي وهو موضوع أساسي عند المغتربين، كما أصبح شعارا أول في الداخل اللبناني، ونحن نشهد أن هنالك عددا كبيرا من اللوائح تطالب بالسيادة كمطلب أساسي، مما أدت إلى حساسية لدى «حزب الله» من خلال ردات فعله وكلامه السياسي، ومن خلال تعاطيه التحذيري الذي جبر عددا كبيرا من لوائح بعلبك الهرمل بالانسحاب، وهذا يؤكد أن هنالك تأثيرا كبيرا للشعار الذي رفعه المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، ألا وهو أن المشكلة الأساسية هي مشكلة سيادية. أما النقطة الثالثة فهي موضوع التغيير، فدائما في الانتخابات لدى الناس طموح وإحساس وإرادة بالتغيير، رأينا العديد من التقاطعات بين اللوائح في موضوع السيادة وانتماءات لبنان العربية والالتزام بالقرارات الدولية».

شراء الذمم

وأوضح النائب السابق أن «التغيير أحيانا لا يكون تغييرا بالمنطق الشخصي بقدر ما هو تغيير في نهج التفكير والعمل، كل هذه الأمور أساسية جدا وأصبح لدى المواطن اللبناني وعي كافٍ، بالرغم أننا نعيش ظاهرة لأول مرة وهي ظاهرة شراء الذمم، وربما أن الوضع الاقتصادي في الداخل اللبناني يؤثر تأثيرا كبيرا وقد يكون لها مفاعيل عسكية، فعندما يشتري المرشح مركزه النيابي بالمال أي بإمكانه ألا يعمل في هذه السنوات ويعيد الكرة مرة أخرى، ولكن عندما الناخب من خلال صوته الذي يضعه في صندوق الاقتراع عندها يشتري هو الناخب ويأسره للعمل وفق المنطق السياسي، التشريعي والرقابي والإنمائي».

خارج سيطرة

وتابع فتفت: «هنالك مناطق خارج سيطرة الدولة اللبنانية، وما حصل في بعلبك الهرمل، وكيف نسف اللائحة التي في وجهه الأساسية وسحب منها عدد من المرشحين، يتبين من وجود تخوف لوضع يد أكبر، وهذا التخوف من العامل الأمني، فحزب الله إن كان لديه نائب واحد أو وزير واحد بقوة السلاح قادر على فرض ما يريد، فلقد اجتاح بيروت وفرض معادلة اسمها الثلث المعطل، الانتخابات هي أمر مهم في اللعبة السياسية، ولكن إن لم نجد حلا للمشكلة السيادية ومشكلة السلاح غير الشرعي نكون موهومين بأي تطور جدي في لبنان»، لافتا إلى أننا «نحتاج إلى دولة وفي ظل السلاح غير الشرعي لا وجود لدولة حقيقية».

وختم فتفت تصريحاته بالقول: «نحن في المجلس الوطني لرفع الاحتلال، قلنا إن الانتخابات هي مرحلة سياسية ونحن طرحنا الموضوع من باب أنه يجب أن يكون شعار الانتخابات هو استعادة السيادة، وأعتقد أن هذا الشعار لاقى تجاوبا لناحية عدد اللوائح السيادية على مستوى البلد. الشعار أصبح مرفوعا في كل المناطق حتى في المناطق التي لدى حزب الله سيطرة عليها».