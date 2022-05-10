شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تطلق ميليشيات المستوطنين لارتكاب الجرائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل أطلقت يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأدانت الخارجية في بيان، أمس الإثنين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة واعتبرتها محاولات استعمارية لطمس الطابع السياسي للصراع.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي، أمس الإثنين، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى استمرار عمليات نهب الأرض الفلسطينية المحتلة وتجريفها وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي والتي تتكرر يوميا، كما حصل في تجريف 22 دونمًا من أراضي الجبعة في بيت لحم، أو ما يتصل بتصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم، كما حصل في بيت دجن وفروش بيت دجن في محافظة نابلس وفي خربة عينون شرق طوباس، أو ما يتعلق باستمرار اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم وإقدامهم على خط شعارات عنصرية، كما حصل في جسر الزرقاء.

وأكدت الخارجية في بيانها أن دولة الاحتلال تتعمد تأجيج الأوضاع في ساحة الصراع من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها، وتتعمد أيضًا رفع منسوب الهاجس العسكري في ساحة الصراع بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأن المشكلة مع الاحتلال هي أمنية عسكرية وليست سياسية، وبطريقة عنصرية بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعية فوق كل اعتبار، لا تأبه دولة الاحتلال بأمن المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا لاعتداءات المستوطنين وإرهابهم، بل تشرف على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانية.