في يوم النصر الروسي.. غطاء بوتين يُثير الشكوك حول صحته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في يوم النصر الروسي.. غطاء بوتين يثير الشكوك حول صحته

الثلاثاء 10 مايو 2022

الخليج 365

أثار وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غطاء على قدميه في استعراض يوم النصر الشكوك مجددا حول صحة سيد الكرملين.



وأظهر مقطع فيديو والصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بوتين وهو يعرج وجالس وبطانية فوق قدميه خلال احتفالات يوم النصر في موسكو اليوم.

وحضر الزعيم الروسي، 69 عامًا، الاحتفال - الذي يحيي ذكرى استسلام ألمانيا النازية عام 1945 - لإلقاء خطاب واستعراض والقوة العسكرية الروسية على الرغم من الحرب المتعثرة في أوكرانيا.

ولكن صحة الرئيس الروسي أثارت شكوك المحللين عندما بدا بوتين وكأنه يسير بخطوات متثاقلة، كما لو كان يحاول إخفاء عرج، أثناء مغادرته المنصة وتوجهه إلى قبر الجندي المجهول لوضع إكليل من الزهور.

وخلال العرض نفسه، شوهد جالسا وبطانية ثقيلة على ركبتيه على الرغم من جلوس قدامى المحاربين القدامى.

وتدور شائعات منذ سنوات بشأن معاناة بوتين من مشاكل صحية، وازدادت حدة هذه الشائعات عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أشار محللون ومصادر في الكرملين إلى أنه ربما يكون مصابًا بسرطان باركنسون، مدعمين وجهة نظرهم بلقطات تظهر الزعيم يرتجف ويمسك بطاولة خلال لقائه وزير الدفاع سيرجيو شويجو.

وخلال العرض نفسه، شوهد جالسا وبطانية ثقيلة على ركبتيه على الرغم من جلوس قدامى المحاربين القدامى.

وتدور شائعات منذ سنوات بشأن معاناة بوتين من مشاكل صحية، وازدادت حدة هذه الشائعات عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أشار محللون ومصادر في الكرملين إلى أنه ربما يكون مصابًا بسرطان باركنسون، مدعمين وجهة نظرهم بلقطات تظهر الزعيم يرتجف ويمسك بطاولة خلال لقائه وزير الدفاع سيرجيو شويجو.