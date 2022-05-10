شكرا لقرائتكم خبر عن إهمال كهف الجارة بالصحراء الغربية على طاولة "إعلام النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة الدكتورة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قصور وزارة الثقافة في آرسال القوافل الثقافية لمدينة الواحات البحرية، والثاني بشأن الإهمال الجسيم لكهف الجارة بالصحراء الغربية.

جدير بالذكر أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عقدت اجتماعا أمس لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم الاهتمام بقصر سعيد باشا حليم " قصر شامبليون" بمحافظة القاهرة".

وأوضح النائب نادر مصطفى مقدم طلب الإحاطة، والذي تراس اجتماع اللجنة، أن ًقصر سعيد حليم تم إدراجه كأثر عام 2000، بناء على طلب اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، المركز الفرنسي.

وقال إن القصر يعاني الآن الإهمال الشديد، لا يوجد أي مصدر للإنارة بالقصر سوى ضوء الشمس المتسلل من شبابيك النوافذ المحطمة، وأشار أن وزارة كانت قد حاولت تدارك الموقف ولكن بشكل غير حماسي.

وتسأل من يفك شفرة وزارة الثقافة تجاه آثر تاريخي وطراز معماري فريد ينتظر الترميم؟.