اسبانيا تنقذ 13 مهاجرا ولايزال ضعفي العدد في عداد المفقودين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت السلطات الإسبانية إن طائرتين هليكوبتر من حرس السواحل أنقذتا 13 مهاجرا في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري اليوم الاثنين، لكن من تم إنقاذهم أبلغوا موظفي الصليب الأحمر أن حوالي ضعفي هذا العدد في عداد المفقودين وربما غرقوا.

وذكر خفر السواحل الإسباني أن الطائرتين الهليكوبتر وقارب إنقاذ وسفينتين أخريين توجهت إلى مسافة حوالي 100 كيلومتر جنوبي جزيرة كناريا الكبرى بعد أن رصدت طائرة إنقاذ زورقا يطفو بالكاد في البحر.

وأنقذت إحدى الطائرتين 11 شخصا وأخذتهم إلى الجزيرة، حيث كان اثنان منهم يعالجان من انخفاض حرارة الجسم، بينما نُقل اثنان آخران إلى تينيريفي.

وقال مصدر بالصليب الأحمر الدولي لرويترز إن المهاجرين أبلغوا موظفيه أن نحو 40 شخصا كانوا على متن الزورق.

وتقع جزر الكناري الإسبانية على بعد حوالي 100 كيلومتر من الساحل المغربي، وأصبحت وجهة نشطة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة.

وذكرت جماعة مراقبة أن حوالي 4400 شخص فقدوا في البحر العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وعبر 22316 مهاجرا إجمالا عن طريق القوارب إلى جزر الكناري في عام 2021، بعد عبور 23271 مهاجرا في عام 2020.