فنزويلا تبدأ استيراد خام إيراني ثقيل للتكرير في مصافيها المحلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 11:05 مساءً

أظهرت وثائق من شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بدأ استيراد خام إيراني ثقيل لتغذية مصافي التكرير المحلية.

ويوسع هذا اتفاق مقايضة وقعه العام الماضي البلدان اللذان يخضعان لعقوبات أمريكية.

وأظهرت الوثائق أن ما لا يقل عن 200 ألف برميل من الخام الإيراني الثقيل تم تسليمها في منتصف أبريل نيسان إلى مصفاة كاردون البالغ طاقتها 310 آلاف برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مصفاة نفطية في فنزويلا، في حين يجري تفريغ شحنة حجمها 400 ألف برميل من النفط الإيراني هذا الأسبوع في ميناء خوسيه الفنزويلي.

وأرسلت إيران أيضا مؤخرا مكثفات إلى فنزويلا في ناقلات ترفع العلم الإيراني.

وبينما أصبح إنتاجها من النفط أكثر ثقلا، واجهت فنزويلا في الأعوام القليلة الماضية صعوبة في تأمين مصادر لخامات متوسطة وخفيفة لمصافيها، وهو ما يسهم في تقييد الإنتاج وشح متقطع في وقود السيارات.

وزار وزير النفط الإيراني جواد أوجي فنزويلا الأسبوع الماضي للاجتماع مع الرئيس نيكولاس مادورو ومناقشة اتفاقات تجارية مع نظيره الفنزويلي طارق العيسمي.