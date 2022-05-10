شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: مسلسل الاختيار كشف سرطان الإخوان ومحاولة الجماعة لتدمير الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مسلسل الاختيار عمل درامي رفيع المستوى يوثق كل الأحداث التي وقعت فى فترة عصيبة من تاريخ مصر، مشيرا إلى أن مسلسل الاختيار مزج ما بين الدراما والأحداث التاريخية.

وأكد "الخولي" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مسلسل الاختيار بأجزائه الثالثة يوضح الفارق ما بين عقيدتين، عقيدة المصريين الوطنية ودولتهم المصرية الوطنية، وعقيدة أخرى ألا وهي عقيدة جماعة الإخوان وإيمانهم بأن وطنهم تنظيم الإخوان، مشيرا إلى أن الصراع الذي شهدته مصر عام 2013 كان صراعا بين الوطنية ولا وطنية بين الهوية ولا هوية بين الموت من أجل الوطن، وتماسكه وبين تدمير الوطن لصالح الجماعة.

وأشار "الخولي" إلى أن مسلسل الاختيار رصد انتصار المصريين لهويتهم ضد الإخوان فى توقيت كان فيه تحدي كبير جدا، مما يؤكد امتلاك الشعب المصرى إرادة حديدية، واستطاع المصريين إزاحة سرطان الإخوان".