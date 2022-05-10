شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بشمال الجيزة على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد، غدا الثلاثاء، انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بشمال الجيزة، على مقعد النقيب، تطبيقًا لأحكام المادة 142 من قانون المحاماة، يأتي ذلك تحت إشراف الأمين العام، حسين الجمال، ووكيلا اللجنة المشرفة على الانتخابات عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد.

جاءت الدعوة لإجراء الانتخابات بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ، وقرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح، ينافس في العملية الانتخابية 9 مرشحين وفقا لما أعلنته النقابة العامة في الكشوف الأولية للانتخابات .

ويتولى الإشراف على العملية الانتخابية لجنة قضائية عليا برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .