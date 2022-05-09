شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن مستاء بسبب تسريب معلومات مخابرات عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين اليوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن مستاء بسبب تسريبات لوسائل إعلام إخبارية تنسب فيها المخابرات الأمريكية الفضل فيما يبدو إلى نفسها في مساعدة أوكرانيا في استهداف سفينة روسية وجنرالات روس في أوكرانيا.

وقالت "الرئيس كان مستاء من التسريبات. رأيه أنها تنطوي على مبالغة لدورنا، وبيان غير دقيق، وأيضا، تقليل من دور الأوكرانيين وقيادتهم، ولم يشعر أنها كانت بناءة".