شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 13 مهاجرا قبالة جزر الكناري وأنباء عن فقد أكثر من 20 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الإسبانية إن طائرتين هليكوبتر من حرس السواحل أنقذتا 13 مهاجرا في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري اليوم الاثنين، لكن من تم إنقاذهم أبلغوا موظفي الصليب الأحمر أن حوالي ضعفي هذا العدد في عداد المفقودين وربما غرقوا.

وذكر خفر السواحل الإسباني أن الطائرتين الهليكوبتر وقارب إنقاذ وسفينتين أخريين توجهت إلى مسافة حوالي 100 كيلومتر جنوبي جزيرة كناريا الكبرى بعد أن رصدت طائرة إنقاذ زورقا يطفو بالكاد في البحر.

وأنقذت إحدى الطائرتين 11 شخصا وأخذتهم إلى الجزيرة، حيث كان اثنان منهم يعالجان من انخفاض حرارة الجسم، بينما نُقل اثنان آخران إلى تينيريفي.

وقال مصدر بالصليب الأحمر الدولي لرويترز إن المهاجرين أبلغوا موظفيه أن نحو 40 شخصا كانوا على متن الزورق.