شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. العنف يهز سريلانكا رغم استقالة رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت موجة من العنف سريلانكا حيث هاجم متظاهرون مناهضون للحكومة أعضاء الحزب الحاكم اليوم الاثنين، على الرغم من استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا في محاولة لنزع فتيل التوتر في وقت سابق اليوم.

وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص قتلوا في الاشتباكات، من بينهم أحد أعضاء البرلمان من حزب جبهة الشعب الحاكم في سريلانكا، وتم نقل أكثر من 180 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت أعمال العنف في العاصمة كولومبو عندما اشتبك أنصار الحزب الحاكم مع متظاهرين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء والرئيس بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الاستقلال.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم أكثر من ألف من أنصار حزب الشعب الحاكم مخيم احتجاج خارج مكتب الرئيس جوتابايا راجاباكسا وهم مسلحون بالهراوات وأحرقوا الخيام التي يقيم بها المتظاهرون.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق أنصار الحزب الحاكم.

وقال مسؤول بارز بالشرطة إنه تم فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد، كما نشرت الحكومة عددا كبيرا من الجنود في العاصمة لمنع اندلاع مزيد من الاشتباكات.