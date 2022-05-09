اخبار العالم

في أربيل.. قوات أمريكية تطلق النار على منازل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في أربيل.. قوات أمريكية تطلق النار على منازل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مدير ناحية باسرمة في أربيل، الثلاثاء، عن تعرض عدد من المنازل لاطلاق نار من قبل قوات أمريكية عن طريق الخطأ خلال تدريبات.

وقال جنكاور آزكيي في حديث لـ الخليج 365 إن "القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حرير العسكرية قامت الليلة بإطلاق النار على 11 منزلا وسط ناحية باسرمة عن طريق الخطأ وذلك خلال تدريبات عسكرية كانت تقوم بها هذه القوات".

 

وأضاف آزكيي أن "الإطلاقات النارية لم تتسبب بأي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا