مقتل وإصابة أربعة جنود بقصف في سوريا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة" في سوريا.



وقال نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري أوليغ جورافلوف: "في محافظة حلب، أسفر هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيون عن إصابة جندي سوري. ونتيجة إطلاق نيران الرشاشات من منطقة أخرى قتل جندي سوري وجرح آخر. وفي محافظة إدلب أصيب جندي سوري جراء هجوم صاروخي شنه الإرهابيون".



وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجل إطلاق 5 قذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع "جبهة النصرة"، واحدة باتجاه اللاذقية وثلاث باتجاه حلب وواحدة على إدلب".