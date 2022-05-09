قرار أمريكي جديد يخص توريد الأسلحة الى اوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين قرارا بتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بموجب قانون الإعارة والتأجير، وتيسير تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.



وقالت أنجيلا بيريز، مساعدة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عبر "تويتر": "تم توقيع قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا 2022"، مرفقة منشورها بصورة لبايدن وهو يوقع الوثيقة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.



يذكر أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في منتصف يناير الماضي من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوري جون كورنين (من تكساس)، تهدف إلى "منح الرئيس الأمريكي سلطات أوسع لإبرام اتفاقيات مع حكومة أوكرانيا بشأن تقديم المعدات العسكرية والممتلكات للاستخدام المؤقت لحماية السكان المدنيين في أوكرانيا من الغزو الروسي ولأهداف أخرى".