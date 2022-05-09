الأربعاء.. تحالف الأحزاب المصرية يعقد اجتماعا تحت عنوان "الطريق إلى الحوار الوطنى"

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الاحزاب المصرية والذي يضم قرابة 40 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما مساء الأربعاء بالمقر الرئيسي للتحالف بحضور جميع رؤساء الأحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل الوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، وكلمة لمدة دقيقتين لنعى شهداء حادث سيناء الارهابي الذين قدموا أرواحهم دفاعا للوطن، بالإضافة إلي توجيه الشكر لرئيس الجمهورية على دعوته للأحزاب للحوار الوطنى ودور ورؤية أحزاب التحالف فى الحوارالوطنى.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامى للتحالف، أن الاجتماع سيوجه العديد من الرسائل السياسية الحزبية الهامة وخاصة التأكيد على الالتفاف المصرى خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر ودعم ومساندة القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر، وكما أعلن الرئيس السيسي أن الحادث الإرهابي الأخير لن يؤثر فى عزيمة المصريين.