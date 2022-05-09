مطالب برلمانية بخطة دعم نادى الشرقية وفسخ عقد المستثمر لعدم التزامه

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لفحص العقود الموقعة بين نادى الشرقية، من جهة وأحد المستثمرين من جهة أخرى لعدم التزام الأخير بتنفيذ بنود العقد وتعطيله اقامة عدد من المنشآت.

وسلَّم سويلم، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين مسئولى وزارة الشباب ملف كامل حول مخالفات المستثمر، الذى لم يستكمل حتى الآن بناء قاعة الحفلات وعدم إنشاء المحلات.

وأوضح " سويلم " أن نادى الشرقية حالته سيئة جدا، خاصة أن المستثمر وقع على عقد يسمح له بعدم سداد أى أموال للنادى الا بعد التشغيل الفعلى، مطالبا وزارة الشباب بضرورة فسخ ذلك العقد لعدم اهدار المال العام.

وكشف عن قيامه بالاتفاق مع أحد الشركات الكبرى بتنظيم حفل فنى بنادى الشرقية يشارك فيه المطرب بهاء سلطان وتامر حسنى، على أن يتم تحصيل أموال الحفل لصالح نادى الشرقية حتى ينهض من كبوته المالية الحالية، مطالبا الجميع بمساندة ذلك النادى العريق.

كما قدم للوزارة عدة طلبات خاصة بدعم نادى الشرقية بمبلغ 500 ألف جنيه وتطوير ملاعب النادى ومنشآت النادى الذى يمثل عشرة مليون شرقاوى حتى يعود النادى لسابق عهده بالدورى الممتاز.