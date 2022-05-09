شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشروعات بالنواب توصى تمويل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بدعوة وزيرة التجارة والصناعة ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتحديث البروتوكول المشترك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالى ليتضمن كافة النقاط التي تم ذكرها في الاجتماع.

وأوصت اللجنة أيضاً في إجتماعها بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، على جهاز تنمية المشروعات سرعة التواصل مع جامعتى عين شمس والمنصورة لوضع آلية تعاون تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات الجامعتين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك ارسال جهاز تنمية المشروعات لقائمة بالسلع التي تم تحديدها (131) سلعة لإنتاجها محلياً لوضع دراسات جدوى لها من خلال الجامعات لإمكانية طرحها على شباب الجامعات.

كما أوصت اللجنة أيضاً بدراسة جهاز تنمية المشروعات لامكانية تمويل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وذلك من خلال مبلغ (1,5 مليار جنيه) المخصصة للجهاز في المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.