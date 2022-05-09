يوم النصر يلغي أمل انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

فيما ألقى المتظاهرون من النشطاء المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا الطلاء الأحمر، الذي يرمز إلى الدم، على السفير الروسي، سيرجي أندريف، لدى وصوله إلى مقبرة في وارسو لإحياء ذكرى جنود الجيش الأحمر.

وحمل المتظاهرون الأعلام الأوكرانية، فيما ارتدى بعضهم ملاءات بيضاء ملطخة باللون الأحمر، ترمز إلى الضحايا الأوكرانيين في الحرب الروسية، تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه في يوم النصر بمزاعم أن أوكرانيا تشكل تهديدًا لروسيا، على الرغم من أن القوات المسلحة النووية في موسكو متفوقة في العدد والقوة النارية، حيث أشرف على موكب يوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو، وسار الجنود في تشكيل لعرض المعدات العسكرية، واندفعت فرقة نحاسية للاحتفال بدور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية عام 1945.

تصاعد مستمر

لطالما شعر بوتين بالقلق من زحف الناتو التدريجي باتجاه الشرق، بما في ذلك الزحف إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وسعى إلى تبرير غزو روسيا لأوكرانيا بالصدام «لا مفر منه»، وغالبًا ما رفض القادة الأوكرانيون وداعموهم الغربيون الادعاءات بأن كييف أو الناتو يشكلان أي تهديد لروسيا - لكن التوترات قد تتصاعد أكثر إذا قررت السويد وفنلندا الانضمام إلى التحالف الغربي، حيث يزداد الدعم لذلك في كلا البلدين.

وقال بوتين وهو يتفقد الجنود «الخطر يتزايد يوما بعد يوم» لقد أعطت روسيا رداً وقائياً على العدوان، لقد كان القرار الإجباري، وفي الوقت المناسب، والقرار الصحيح الوحيد.

واقترح العديد من المحللين أن بوتين قد يستخدم خطابه للإعلان عن نوع من الانتصار المحدود - ربما في ماريوبول - بينما يبحث عن مخرج من الصراع، الذي أطلق العنان لعقوبات معاقبة من الغرب، وأرهقت موارد روسيا، اقترح آخرون أنه قد يأمر بتعبئة وطنية لتعزيز الصفوف المستنزفة من أجل صراع ممتد، لم يكن قادمًا.

قال منتقدون إن الخطاب تجاوز بعض الحقائق غير المريحة التي يواجهها بوتين. الحملة في أوكرانيا لن تخطط، ولم يطلب من الروس قبول التضحيات اللازمة للتغلب على ضغط العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية، كما ترك دون إجابة السؤال الذي يلوح في الأفق، حول ما إذا كانت روسيا ستحشد المزيد من القوات في مواجهة خسائر كبيرة.

هزيمة الروس

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه يوم النصر أن بلاده ستهزم الروس في النهاية.

وقال في شريط فيديو: «قريبًا جدًا سيكون هناك يومان من النصر في أوكرانيا، لم نحارب أحدا قط، نحن دائما نقاتل من أجل أنفسنا.... نحن نناضل من أجل الحرية لأطفالنا، وبالتالي سننتصر».

لكن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني حذرت الاثنين، من احتمال كبير لوقوع ضربات صاروخية في العطلة، وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي إن القوات الروسية يمكن أن تُخضع بشكل متزايد، البلدات والمدن الأوكرانية «لقصف مكثف وعشوائي مع القليل من الاهتمام بالمدنيين الضحايا» لأنهم يفتقرون إلى الذخائر الموجهة بدقة.

وبين مسؤولون أوكرانيون أنه في الواقع، كان يُخشى أن يكون أكثر من 60 شخصًا قد لقوا مصرعهم، بعد أن دمرت قنبلة روسية مدرسة أوكرانية كانت تُستخدم كملجأ في بيلوهوريفكا، وهي قرية بشرق البلاد.

في إشارة إلى أن رد الفعل المعادي لروسيا قد يتزايد في أوروبا، ألقى المتظاهرون ما بدا أنه طلاء أحمر على سفير روسيا في بولندا، سيرجي أندريف، عند وصوله إلى مقبرة في وارسو، لتقديم احترام لجنود الجيش الأحمر، الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية.

الرغبة في ماريوبول

ومع دخول الحرب الآن أسبوعها الحادي عشر، كانت المعارك تدور رحاها على جبهات متعددة، لكن ربما كانت روسيا هي الأقرب للفوز في ماريوبول، حيث يقف المقاتلون الأوكرانيون أخيرًا في مصنع فولاذي مترامي الأطراف، في معركة سلطت الضوء على بعض من أسوأ المعارك.

وسيحرم الاستيلاء الكامل على ماريوبول أوكرانيا من ميناء حيوي، ويسمح لروسيا بإكمال ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، وتحرير القوات للقتال في أماكن أخرى في دونباس، كما أن سقوط المدينة سيوفر لروسيا نصرًا رمزيًا تشتد الحاجة إليه.

قصفت القوات الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع المصنع، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 2000 مقاتل أوكراني.

كما حذر الجيش الأوكراني من أن حوالي 19 كتيبة تكتيكية روسية، تتمركز عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية، من المحتمل أن تتكون هذه المجموعات من حوالي 15200 جندي، مع دبابات وبطاريات صواريخ وأسلحة أخرى.

التطورات الأخرى

بروكسل

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رأي أول في يونيو، بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

برلين

قالت الحكومة الألمانية إن بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، هي واحدة من العديد من المباني البارزة في جميع أنحاء أوروبا والتي ستتم إضاءتها الاثنين باللونين الأصفر والأزرق للعلم الأوكراني.

بلجراد، صربيا

نظمت مسيرات مؤيدة لروسيا الاثنين، لتكريم ضحايا الحرب العالمية الثانية في صربيا، والكيان الذي يديره الصرب في البوسنة، كلاهما حليفان تقليديان لروسيا في البلقان.

لندن

قال وزير الدفاع البريطاني إن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وجنرالاته، يعكسون استبداد النازيين في الحرب العالمية الثانية، ويكررون أخطاء الأنظمة الشمولية في القرن الماضي، أثناء سعيهم للغزو غير الشرعي لأوكرانيا.

لندن

تفرض المملكة المتحدة رسومًا جمركية صارمة، على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا كجزء من حزمة جديدة من العقوبات، تهدف إلى معاقبة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

لفيف، أوكرانيا

تؤكد صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتيد برس، أنه تم تدمير مدرسة في شرق أوكرانيا حيث يُخشى مقتل 60 شخصًا في غارة جوية روسية.

لفيف، أوكرانيا

حذر الجيش البريطاني من أن روسيا تنفد من الذخائر الموجهة بدقة، مما يعني أن موسكو ستتجه بشكل متزايد إلى الصواريخ والقنابل غير الدقيقة التي يمكن أن تنشر الدمار على نطاق أوسع.

طوكيو

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستوقف ببطء واردات النفط الروسية، بالتوافق مع جهود مجموعة السبع ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.