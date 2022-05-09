الرئيس العراقي يطالب بتنظيم العلاقات المائية

طالب الرئيس العراقي برهم صالح الإثنين، بتنظيم ملف المياه بين العراق ودول الجوار، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اجتماعه بوزير الموارد المائية مهدي رشيد، على «أن ملف المياه يجب أن يكون أولوية قصوى، باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي».

ودعا إلى «ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع وعدم الإضرار

بالعراق».

كما دعا إلى «ضرورة حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي».

وشدد الرئيس العراقي على«ضرورة أن يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق، والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين».

ويتعرض العراق حاليا لأزمة مائية خطيرة جراء إيقاف كل من تركيا وإيران التزاماتهما تجاه الحصص المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما في العراق.