الحزب الحاكم يدعم انتخاب رامافوزا

وحصل مابوياني على 812 صوتا من الأصوات التي أدلى بها مندوبو الحزب، مقابل 662 صوتا لأقرب منافسيه، بابابلو ماديكيزيلا. وتضم المقاطعة ثالث أكبر مجموعة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في المقاطعات التسع في البلاد بعد كوازولو ناتال وليمبوبو.
ويقود رامافوزا 69/ عاما/، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ أواخر عام 2017، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لإعادة انتخابه زعيما للحزب في ديسمبر، ما يضمن له أن يكون المرشح الرئاسي للحزب في الانتخابات العامة المقررة في عام 2024. وأعلن مابوياني أنه يرغب في أن يحتفظ رامافوزا بزعامة الحزب، مثلما احتفظ رؤساء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الكيب الشمالية ومبومالانجا وليمبوبو بمناصبهم.
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