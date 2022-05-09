قرار جديد لبوتين بشأن الصفقات مع الدول “غير الصديقة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بإنشاء مجموعة عمل بشأن المدفوعات الدولية يكون من بين مهامها وضع شروط للصفقات مع الدول “غير الصديقة”.

وجاء في الأمر الذي أصدره بوتين أن مجموعة العمل ستقوم بوضع “آلية للمدفوعات الدولية، بما يشمل الروبلات الروسية، مع الشركاء التجاريين من الدول والمناطق الأجنبية التي تنفذ أعمالا غير ودية ضد روسيا”.

وأضاف أنها ستدرس أيضا شروط الدفع بالروبل وعملات وطنية أخرى مع الدول الصديقة التي لم يذكرها بالأسم، لكن من المعتقد أنها تشمل الصين والهند.

وستكون المجموعة، التي سيرأسها المستشار الرئاسي ماكسيم اوريشكين وتضم مسؤولين كبارا مثل محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، مكلفة أيضا بإيجاد إجراءات لتقليل المخاطر المرتبطة بتجميد حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا البالغة 640 مليار دولار.

وكان بوتين قال في آذار الماضي إن روسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، ستطلب من الدول التي تعتبرها معادية أن تدفع ثمن الغاز بالروبل من خلال فتح حسابات لدى جازبروم بنك وتقديم المدفوعات باليورو أو الدولار على أن يجري تحويلها إلى العملة الروسية.

ورفضت بولندا وبلغاريا الامتثال مما دفع عملاق الطاقة الروسي جازبروم إلى قطع الإمدادات عنهما الشهر الماضي.

الى ذلك، أوضح الكرملين أن نفس الشيء سيحدث مع كل من يرفض شروط الدفع الجديدة.