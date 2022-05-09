“جرائم الحرب” في أوكرانيا على طاولة مجلس حقوق الإنسان الخميس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة بخصوص أوكرانيا هذا الأسبوع بعد أن دعت كييف إلى النظر في الأوضاع لديها بما يشمل تقارير عن سقوط خسائر جسيمة في الأرواح بماريوبول، بحسب ما أفاد مسؤول اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن الاجتماع، المقرر عقده يوم الخميس، قد يشمل إصدار قرار للجنة تحقيق في الحرب تشكلت حديثا برفع تقرير مفصل للمجلس هذا العام.

وألمانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة من بين 55 دولة على الأقل وقعت على الخطاب الذي طلب عقد الجلسة.

بدورهم، اعتبر دبلوماسيون مؤيدون لأوكرانيا أن التعبير عن التضامن معها مهم وسط مخاوف من تكثيف الهجمات الروسية لدى احتفال موسكو بذكرى النصر السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكتبت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو في رسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ التاسع من أيار: “الوضع الحالي يتطلب اهتماما عاجلا من المجلس في ضوء التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق في بلدة بوتشا وغيرها من المناطق المحررة من البلاد والتقارير المستمرة عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في مدينة ماريوبول”.