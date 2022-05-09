ماكرون: السلام في أوكرانيا لن يحصل عبر إذلال روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 6:26 مساءً

في محاولة لامتصاص الغضب الأوروبي من روسيا وتوجيهه بعيدا عن التوتر المتصاعد جراء الحرب المتواصلة على أوكرانيا، شدد الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على ضرورة تحقيق السلام بين البلدين، معتبرا أنه لا يمكن بناء السلام في أوكرانيا عبر إذلال روسيا.

كلام ماكرون جاء في كلمة ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، في ستراسبورغ، حيث أوضح أن “غدًا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدًا”.

وتابع قائلا: “سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة، لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضًا، ولا حتى بالإذلال”.

قد تستغرق “عقودًا”

الى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إلى إنشاء “مجموعة سياسية أوروبية” لضمّ كييف خصوصًا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق “عقودًا”، وفق تعبيره.

كما أضاف أن “هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيم الاتحاد الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن”.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ناقشت مع مجموعة السبع أمس دعم الاتحاد والمسار الأوروبي لأوكرانيا، لافتة إلى أن القرار حول تلك المسألة قد يصدر في حزيران المقبل.

يشار إلى أن الرئاسة الأوكرانية كانت وقعت في 28 فبراير الماضي طلباً رسمياً للانضمام على الفور إلى الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن كييف تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا.

إلا أن قادة الحلف الأوروبي ألمحوا لاحقاً إلى أن الإجراءات تتطلب عادة وقتاً، محذرين من التسرع.