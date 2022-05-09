“لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة”.. أردوغان يتعهد بعدم طرد السوريين من تركيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 5:27 مساءً

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه لن يعيد أبدا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وقال رجب طيب أردوغان، الذي تستقبل بلاده أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري: “سنحمي أخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب حتى النهاية.. لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتابع: أمام مجموعة رواد أعمال: “بابنا مفتوح على مصراعيه وسنواصل استقبال السوريين. لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة”.

تصريح أردوغان يأتي بعد تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم التي تمزقها الحرب.

وكان أردوغان صرح، الأسبوع الماضي، بأنه يحضّر “لعودة مليون” سوري إلى بلدهم على أساس تطوّعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

الجدير بالذكر أن عدة أحزاب معارضة تركية تدعو بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى سوريا.

تستضيف تركيا حوالي 5 ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016.