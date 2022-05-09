أوكرانيا تطالب بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

دعت أوكرانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة بشأنها، مشيرة إلى ضرورة مراجعة المجلس الوضع “المتدهور باستمرار” لديها بما في ذلك تقارير عن وقوع خسائر بشرية فادحة في ماريوبول، وذلك حسبما جاء في خطاب اليوم الاثنين.

وكتبت سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يفينييا فيليبينكو في رسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ التاسع من أيار: “الوضع الحالي يتطلب اهتماما عاجلا من المجلس في ضوء التقارير الأخيرة عن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق في بلدة بوتشا وغيرها من المناطق المحررة من البلاد والتقارير المستمرة عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في مدينة ماريوبول”.

ووقعت 55 دولة أخرى على الرسالة.