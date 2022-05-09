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باكستان تسجل أول إصابة بمتغير فيروس أوميكرون الفرعي

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الدمام - شريف احمد - سجلت باكستان أول إصابة بمتغير فيروس أوميكرون الفرعي، وذلك بعد احتفالات واجتماعات عيد الفطر التي لم تفرض خلالها السلطات الباكستانية أي قيود أو إجراءات احترازية تتعلق بفيروس "كوفيد 19" نظراً لتراجع انتشار الفيروس بشكل واضح.

وأوضح المعهد الوطني الباكستاني للصحة في بيان اليوم، أنه جرى رصد حالة إصابة بأوميكرون الفرعي، في مسافر باكستاني عائد من دولة قطر.

ونصح المعهد المواطنين بإعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس ومتغيراته، مشيراً إلى أن الوقاية تعد الحل الأمثل لمكافحة انتشار هذا الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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