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مقتل 12 شخصًا في كمين لمسلحين شمال بوركينافاسو

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الدمام - شريف احمد - قُتل 12 شخصًا في كمين نصبه مسلحون مجهولون في شمال بوركينافاسو، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأنباء البوركينية نقلًا عن مصادر أمنية محلية.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم تسبب في مقتل 10 من عناصر موالية لجيش بوركينافاسو ومدنيَّين اثنين.

وتشهد عدد من مناطق بوركينافاسو، خصوصًا في الشمال والشرق هجمات مسلحة منذ العام 2015، تنفذها جماعات بعضها يوالي تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وقد أودت بحياة أكثر من 2000 شخص، وتسببت في نزوح 1.8 مليون آخرين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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