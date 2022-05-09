إعادة الجنسية العراقية لوالد لاعب في منتخبنا الأولمبي

أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، غانم عريبي، الاثنين، عن إعادةَ الجنسيّة العراقيّة لوالد لاعب منتخبنا الأولمبي مارتن حداد بشكلٍ رسمي.

وقالَ عريبي في بيان، إنه "بعد وصولِ حسام حداد والد لاعب مُنتخبنا الأولمبي مارتن الى العاصمةِ بغداد، باشرنا بالعملِ الحَثِيث مع الدوائر المُختصة لاتخاذِ الإجراءات القانونيّة من أجل إعادةِ الجنسية العراقيّة له".

وأضافَ "اليوم تكللَ العملُ بإعادةِ الجنسيّة، كما نجحنا باعتمادِ مارتن في السِجلاتِ العراقيّة، على أن يتم إصدارُ الجوازات خلال اليومين المقبلين".

واختتمَ عريبي، حديثه قائلاً "كمجلسِ إدارةِ اتحاد الكرة فنحن نفرد مساحةً كبيرةً من الاهتمامِ والمُساعدة لكلِ أبنائنا اللاعبين في أوروبا، وهناك ملفاتٌ للاعبين آخرين سيتم الإعلانُ عنها بعد إصدار الوثائِق بشكلٍ رسمي".