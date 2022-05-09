انت الان تتابع خبر جامعة الدول العربية ترفض التصريحات الاسرائيلية حول القدس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- دوليات

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، استهجانه التام ورفضه الشديد لأي تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس.

